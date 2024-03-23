محاضر يسببها نقص فيتامين ب 12 للجسم.. فقر الدم أبرزها

يعرف فيتامين ب 12 أيضا في الطب باسم الكوبالامين، ويؤدي العديد من الوظائف المهمة في أجسامنا.



وعلى وجه الخصوص، من المهم جدا إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، وكذلك للأداء الطبيعي للجهاز العصبي.



مشاكل التنقل

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 ضررا شديدا للأعصاب الطرفية وبسبب هذا، يعاني الشخص من اضطرابات حركية خطيرة.

فقر الدم

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى انخفاض في إنتاج الحمض النووي، وهو أمر ضروري لإطلاق خلايا الدم الحمراء. وبدونها، لن تكون الخلايا نفسها في أجسامنا قادرة على الانقسام، مما قد يثير فقر الدم الضخم الأرومات الحاد.

القرحة في تجويف الفم

إذا لم تمتص ما يكفي من المنتجات مع الكوبالامين، فسيؤدي ذلك إلى التهاب اللسان وتجويف الفم وغالبا ما تتجلى هذه الالتهابات من خلال القرحة المميزة.

مشاكل الرؤية

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تلف الأعصاب البصرية، مما يسبب عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات أخرى.



زيادة نبضات القلب

يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب لدرجة أن الجسم يمكنه التعامل مع نقص خلايا الدم الحمراء ومعدل النبض ضار أيضا بصحتنا.