يؤدي للوفاة.. خطورة النوم بعد تناول الإفطار

يشعر الصائمين بحالة من الخمول والرغبة في النوم، بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، وذلك من العادات الخطير التي قد تؤدي لتعرض جسم الإنسان لمشاكل صحية عديدة تصل للوفاة نتيجة الأزمات القلبية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مخاطر النوم بعد تناول الإفطار مباشرة.

خطورة النوم بعد تناول الطعام

الإصابة بارتجاع المريء والحموضة

زيادة الوزن، وذلك نتيجة توقف عملية حرق الدهون وبالتالي تراكها في الجسم.

اضطرابات النوم

الإصابة بالانتفاخ وغازات البطن ومشكلات الجهاز الهضمي والمعدة.

زيادة فرص الإصابة بالجلطات.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار ونسبة السكر بالدم.

زيادة خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.