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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، في الليلة الرابعة عشر من رمضان.

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في الليلة الـ 13 من رمضان

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة الـ 13 من رمضان

ويتوافد الآلاف من الفلسطيين على المسجد الأقصى لآداء صلتي العشاء والتراويح رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة المقدسة ومحيطها.

وأدى 120 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

حماس تعلق على كسر حصار الأقصى

قالت حركة حماس، إن فرض قوات الاحتلال الصهيوني القيود والتضييق على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنع المئات منهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، والاعتداء عليهم؛ هو استمرار لحالة العدوان الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي يتصدى لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بكل بطولة وبسالة. 

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