سكين مغروس بعنق الضحية.. ماذا حدث في شقة شارع عصمت هانم بالإسكندرية

لقيت ربة منزل حتفها ، على يد زوجها بالاسكندرية، اليوم، السبت، إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل الشقة سكنهما فى منطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة، إذ تطورت المشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، إلى إقدام الزوج على غرس سكين المطبخ فى عنق الزوجة فأرداها قتيلة.

سكين مغروس بعنق الضحية وسط بركة من الدماء ..ماذا حدث في شقة شارع عصمت هانم بالإسكندرية

البداية كانت عندما كشفتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، بدأت ببلاغ تلقاه مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة ومتوفية داخل شقة بعقار بشارع «عصمت هانم» بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة «شيماء.ا.م.» ، 42 سنة ربة منزل ، مسجاة بأرضية صالة الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة.

وبمناطرة جثة المتوفاة تبين أها ترتدى كامل ملابسها، ووجود سلاح أبيض، سكين مطبخ كبير الحجم، مغروسًا بعنقها من الناحية اليسرى، وغارقة فى بركة من الدماء.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وزوجها « مجدي ع.م.»، 62 سنة، سائق، قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، تطورت لمشاجرة فاسرع الزوج إلى المطبخ وأحضر سكينًا سدد بها طعنة لزوجته بالعنق أودت بحياتها.

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم ،الذي غادر الشقة فور ارتكابه الجريمة، وتم نقل جثة الضحية إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بدمياط

كما لقي طفل مصرعه ، عقب سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن دمياط قد تلقت بلاغًا أفاد بسقوط طفل بإحدى بالوعات الصرف الصحي بمدينة فارسكور، وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى كفر سعد المركزى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وحسب روايات شهود العيان فإن طفلا يدعى أحمد زقزوق قد لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا إنقاذه غير أنه لقي مصرعه في الحال.