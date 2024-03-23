محافظ الجيزة يتابع السيطرة على حريق باخرة نيلية بشارع النيل السياحي

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعه جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية.

واوضح محافظ الجيزة بأنه فور تلقي اخطار باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة اجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء مؤكدا علي ان قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده الي المراكب النيلية الاخري دون وقوع اي خسائر .