القسام تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى الشفاء

استهدفت كتائب القسام آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأضافت القسام عبر حسابها، أن مجاهدو القسام تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي من وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية، وهو الرائد إيلاي ديفيد غارفينكل 21 سنة، ميستريا، مقاتل في وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز، قتل أمس (الجمعة) أثناء نشاط عملياتي في منطقة لواء أفرايم.

كما أصيب 7 جنود من الجيش الإسرائيلي في اشتباك مع مسلح فلسطيني جنوب الضفة الغربية بينهم 2 بحالة خطيرة، كما أُعلن عن إصابة ضابط ميداني بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.