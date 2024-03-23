استمرار أعمال الفرز فى انتخابات المحامين بالإسماعيلية

تواصل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية أعمالها في فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع في انتخابات النقابة .وسط تنبؤات بتصاعد الاصوات لصالح نبيل عبد السلام المرشح على منصب النقيب العام.

وتتم اعمال الفرز تحت إشراف المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسماعيلية

وشهدت الانتخابات إقبال متوسط فى الساعات الأولى لبدء التصويت فيما تزايد الإقبال خلال ساعات الظهيرة

وأدلى الناخبون أصواتهم اليوم فى 7 لجان تضم بندر الإسماعيلية، أول الإسماعيلية، ثان الإسماعيلية، ثالث الإسماعيلية، مركز الإسماعيلية، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق،

ويصل عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3561 عضو يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة ويختار الناخب نقيب عام واحد و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضو عن محاكم الاستئناف المختلفة.



وأوضح عبد الرحيم أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية وفرت للمحامين الناخبين خدمة الاستعلام عن الأرقام الإنتخابية، لتسهيل الحصول على رقم اللجنة.

وأدلى نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية السابق والمرشح على منصب النقيب العام بصوته فى الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية بالإسماعيلية وحث جمع المحامين على المشاركة فى الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم لوضع نقابتهم فى المكان الذى يليق بها.

ويتنافس فى الانتخابات 15 مرشحا على مقعد النقيب و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و11 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، 16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، 10 على مقعد استئناف الإسماعلية، 1 على مقعد اسئناف بني سويف، 17 على مقعد استئناف أسيوط و7 على مقعد استئناف قنا.