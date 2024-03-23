النتائج الأولية لجان الإسكندرية الأصوات.. علام فى التصاعد

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مساء اليوم السبت، فرز أصوات الناخبين فى انتخابات نقابة المحامين، التى عقدت اليوم على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

كانت قد اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تمام الساعة الخامسة مساء، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، وبدأت عمليات الفرز.

يبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية 29 ألفا و290 ناخبا من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالكشوف الانتخابية؛ وخصصت لهم 44 لجنة انتخابية موزعة بشرق وغرب ووسط الإسكندرية، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس 15 مرشحا من المحامين في الانتخابات على منصب النقيب العام على رأسهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الحالى وسامح عاشور النقيب الأسبق، بينما يخوض نحو 253 مرشحا على مقاعد عضوية مجلس النقابة منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة.

وتشير النتائج الاولية الى حصول عبد الحليم علام اعلى الاصوات ففى لجنة 30 حصل علام على 113 صوت بينما حصل سامح 10 صوت و لجنة 31 حصل علام على 46صوت و 10 اصوات سامح وفى لجنة 8 حصل علام على 153 صوت بينما حصل سامح على 16 صوت وفى لجنة 25 حصل علام على 74صوت بينما حصل سامح على 7 اصوات وفى لجنة 26 حصل علام على 24صوت بينما حصل سامح على 5 اصوات فقط .