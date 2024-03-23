جثة أمام محطة مترو حدائق المعادي تثير الذعر |أعرف السر

عثرت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة، في منطقة حدائق المعادي على جثة لأحد الأشخاص ملقاة أمام محطة المترو، وتبين أن الجثة لعامل خردة، مصاب بعدة طعنات نافذة في مناطق بجسده.

جثة أمام محطة مترو حدائق المعادي تثير الذعر |خلافات مادية السر

وقالت التحريات الأولية، إن المجني عليه عامل خردة، 22 سنة، عثر على جثته أمام محطة مترو حدائق المعادي، بعد بلاغ من الأهالي.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه بينه وبين عامل خلافات مادية، مما تسبب في إنهاء حياته على يد العامل، الذي تم القبض عليه، وعلى الأداة المستخدمة.

الاستماع أقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية

تواصل نيابة الشرابية، الاستماع لأقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط قتيل، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للمجني عليه لبيان سبب الوفاة.

وتلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحل الواقعة لفحص البلاغ وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة اسفرت عن مقتل شاب عشريني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيقات.