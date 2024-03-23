لابورتا يعلق على تأثير قضية نيجريرا على مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي

علق خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، على تأثير قضية نيجريرا الشهيرة على مشاركة البارسا في بطولة دوري السوبر الأوروبي خلال الفترة المقبلة.



وكان برشلونة قد تعرض لاتهامات بشأن منح رئيس لجنة الحكام السابق نيجريرا أموال من أجل التساهل في بعض المباريات القوية والكبيرة لبرشلونة خلال الموسم الماضي.

وتحدث خوان لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حيث رد على مدى تأثير قضية نيجريرا على مشاركة الفريق الاسباني في بطولة دوري السوبر الأوروبي، فقال: "لا أعتقد هناك تأثير، هذه قضية أخرى اقتصادية في المقام الأول، لدينا حكم".

وتابع: "في حالة تطبيق البطولة كنا بدأنا هذه البطولة، لحصلنا على ملايين كثيرة في آخر عامين، اعتقد أنها ستبدأ في عام 2025 وستكون مسابقة جذابة للغاية للجميع".