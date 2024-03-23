مصرع ٣ أشخاص وإصابة آخرين دهستهم سيارة أثناء وقوفهم فى عزاء بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين، اليوم السبت، دهسهم شخص في عزاء أثناء قيادته سيارة بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم باستقبال المستشفى العام لشخص متوفي ومصاب فيما استقبلت مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارة قي قرية السمطا مركز دشنا.

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من تحرياتها لكشف ملابسات، وضبط مرتكبها .