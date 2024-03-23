التحقيق في نشوب حريق داخل شقة ببولاق الدكرور

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت محاصرته دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.