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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا.. المرور على 226 منشأة صناعية وصحية

وكيل صحة المنيا
وكيل صحة المنيا

قامت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالمرور  على 58 منشأة صحية ، و6 منشآت صناعية كبرى ، و162 منشأة صناعية صغرى ، وذلك على مدار شهر فبراير الماضي  2024 .

 

وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية  اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وضمن جهود مديرية الصحة برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة  ، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت على مستوى محافظة المنيا.

 

حيث  اوضحت الدكتورة  مروة محمد اسماعيل  مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه تنفيذا  لتوجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تنفيذ 24  دورة  تدريبية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، لعدد 335  متدرب ، وتنفيذ  مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ ، لعدد 9 منشآت صحية ، ومتابعة اعمال صيانة وسائل الدفاع المدني على مستوى المديرية والإدارت الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها .

 

بالإضافة ، الى انعقاد 50 اجتماع للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، واضافت إسماعيل ، انه تم عمل استمارات تقييم  مؤشرات الأداء لعدد 78  منشأة صحية

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