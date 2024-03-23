صحة المنيا.. المرور على 226 منشأة صناعية وصحية

قامت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالمرور على 58 منشأة صحية ، و6 منشآت صناعية كبرى ، و162 منشأة صناعية صغرى ، وذلك على مدار شهر فبراير الماضي 2024 .

وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وضمن جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت على مستوى محافظة المنيا.

حيث اوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تنفيذ 24 دورة تدريبية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، لعدد 335 متدرب ، وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ ، لعدد 9 منشآت صحية ، ومتابعة اعمال صيانة وسائل الدفاع المدني على مستوى المديرية والإدارت الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها .

بالإضافة ، الى انعقاد 50 اجتماع للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، واضافت إسماعيل ، انه تم عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء لعدد 78 منشأة صحية