وفد سياحي يزور معالم المنيا الأثرية

استقبلت محافظة المنيا ، وفدا سياحيا اجنبيا متعدد الجنسيات لزيارة المناطق والمعالم الأثرية بالمنيا ، حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حرص المحافظة على الاهتمام بالترويج السياحي للمعالم الأثرية التي تمتع بها المنيا .

حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج الترويجية ، و الإستعانة بكافة وسائل التواصل على شبكة الإنترنت والمنصات الإلكترونية والشخصيات المؤثرة العاملة فى مجال الترويج السياحي ، وتشجيعهم على إبراز المعالم الأثرية والمناطق السياحية , والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها عروس الصعيد ، وجعلها واحدة من أهم المقاصد والوجهات السياحية فى العالم ، لافتًا ، إلى أن محافظة المنيا تشهد رواجا فى قطاع السياحة ، حيث تستقبل وفودا سياحية من مختلف دول العالم ، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية ، على مر العصور التاريخية المختلفة ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية بالمنيا ، استقبلت خلال الأيام الماضية ، وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات قادمًا من دول ، (ألمانيا- فرنسا - اسبانيا ) ، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى "١٠٥" ، حيث ضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار، (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة ) ، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

كما أشار المحافظ ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها ، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى ، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة دير مواس ، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا ، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير ، والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا ، الواقعة على بعد 16 كيلومتر من مركز بنى مزار ، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.