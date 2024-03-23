تنورة وأغاني تراثية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالفيوم 

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

عرض فني لفرقة الموسيقي العربية بثقافة المنوفية ضمن ليالي رمضان بالفيوم

بدأت الفعاليات بفقرة مميزة للتنورة للفنان أحمد سيد، أعقبها عرض فني للفرقة القومية للموسيقي العربية بثقافة المنوفية بقيادة المايسترو محمد أحمد تعيلب، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات التراثية الطربية والرمضانية منها "وحوي يا وحوي، وأنا كل ما أقول التوبة، ابعتلي جواب وطمنني، خانة الذكريات، قارئة الفنجان، سهر الليالي، أما براوة، لأجل النبي".

وشهدت فعاليات ليالي رمضان الثقافية بميدان السواقي عرض فني لفرقة كورال ذوي الاحتياجات بروض الفرج، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، قدمت خلاله باقة مميزة ومتنوعة من الأغنيات منها "بهية، وحشتني، حلوين من يومنا، ست الحبايب، فلسطين، الأيام، المسك فاح، ملح دارنا" وسط تجاوب كبير من الجمهور، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال السويس بقيادة المايسترو غريب غندور لليوم الثاني علي التوالي، قدمت خلاله باقة مميزة ومتنوعة من الأغنيات الرمضانية وأغاني الطرب الأصيل، تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي، منها "إلى رحاب يثرب، صلاة الله يا طه، أم النبي، أما براوة، اللي تاعبنا سنين في هواه".



تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وبحضور عدد كبير من مثقفي وأهالي الفيوم، والإعلاميين، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.



كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.