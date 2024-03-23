التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بالشرقية

شهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية؛ اليوم السبت، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، والتى يُجرى تنظيمها للعام الثالث على التوالي بمدارس الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطية غربية مدير عام التعليم العام بالمديرية، وبشر حسين بشر المدير التنفيذي لمسابقة أوائل الطلبة ومدير التعليم الابتدائي، وموجهي عموم المواد الدراسية الاساسية، وعصام عبد الحكيم مدير إدارة التعليم الإعدادي، وإبراهيم الأحمدي مدير إدارة التعليم الثانوي.

أسفرت التصفيات النهائية للمرحلة الابتدائية عن فوز مدرسة العهد الجديد الابتدائية بإدارة مشتول السوق بالمركز الاول على مستوى المديرية، ومدرسة الخطيب الخاصة عربي بإدارة العاشر من رمضان بالمركز الثاني.

واسفرت التصفيات النهائية للمرحلة الإعدادية عن فوز مدرسة الشهيد سمير زكي بإدارة ههيا التعليمية بالمركز الأول على مستوي المديرية، ومدرسة ديرب البلد للتعليم الأساسي بالمركز الثاني.

وعلى هامش المسابقة، تم تقديم كرنفال من الفقرات الموسيقية والغنائية والعروض الرياضية المتنوعة للطلاب الموهوبين في الانشطة التربوية؛ نالت اعجاب الجميع.

واشاد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول الوزارة، بأهداف المسابقة ومردودها الإيجابي على الطلاب وعلى مسار العملية التعليمية، مشيرا إلى أن المسابقة تساهم فى تشجيع وتحفيز الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية وإثراء الجانب المعرفى لديهم، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، والارتقاء بتفكيرهم ومهارتهم العلمية والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بينهم، وتشجيعهم على التفوق العلمي مما كان له عظيم الأثر فى رفع الوعى لدى الطلاب، وتحقيق الهدف المنشود فى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها على مستوى محافظة الشرقية.