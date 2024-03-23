Nvidia: ندعم موظفينا الإسرائيليين والفلسطينيين

قال مؤسس Nvidia والرئيس التنفيذي Jensen Huang: “لدي 3300 موظف في إسرائيل. لدينا ما يقرب من مائة موظف في غزة والضفة الغربية، وقلوبنا معهم جميعا، الشيء الأكثر أهمية، بالطبع، هو البقاء آمنا، ونحن نحاول دعمهم”.

شدد خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين في مؤتمر GTC في سان خوسيه، كاليفورنيا، على أن "إسرائيل هي واحدة من أكبر مراكز Nvidia من حيث نسبة السكان. كما أنها موطن لبعض مهندسينا الأكثر موهبة. وواحدة من أهم استثماراتنا، NVSwitch، نشأت من إسرائيل".



أضاف: "هذا الابتكار، وهو جوهر معالج بلاكويل، نشأ أيضًا من إسرائيل. وسوف نستمر في الاستثمار بكثافة في إسرائيل؛ فهذه المنطقة ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا. كما أننا ندعم جميع عمالنا الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويمكنهم أن يطمئنوا، لا يوجد خطر من أن يفقدوا دعمنا، ولهذا السبب فإن هذه المنطقة مهمة جدًا بالنسبة لنا. يحتاج الموظفون إلى معرفة أن الشركة تقف خلفهم".



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"لتمكينهم من القيام بأفضل أعمالهم، فإنهم بحاجة إلى أساس قوي.

تابع أن Nvidia هي شركة قوية تقدم دعمًا لا يتزعزع لموظفينا هناك. ويجب أن يعلموا أننا سنواصل الاستثمار في إسرائيل، وندعمهم بشكل كامل، بغض النظر عن خلفيتهم".

في الربع الأخير من عام 2023، أعلنت Nvidia عن إيرادات بلغت 22.1 مليار دولار، أي أعلى 3.6 مرات من 6 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2022. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، أعلنت Nvidia عن إيرادات بلغت حوالي 61 مليار دولار، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 27 دولارًا. مليار دولار في عام 2022. وبلغ دخل الشركة من أنشطة الاتصالات نحو 13 مليار دولار، مدفوعا إلى حد كبير بالاستحواذ على شركة ميلانوكس في عام 2019.

