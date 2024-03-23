ميدو: بصمة حسام حسن كانت واضحة مع المنتخب أمام نيوزيلندا

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب المصري خلال ودية نيوزيلندا، في المباراة التي شهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديد.



وكانت مواجهة المنتخب المصري أمام نيوزيلاندا قد انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الدولي مصطفى محمد.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس: "عجبني المنتخب المصري إمبارح، اللاعيبة بتقاتل".

وتابع ميدو: "المنتخب المصري بعد الهدف ساب الاستحواذ ولعب على المرتدات بشكل كويس".

وأكمل: "هناك بعض الأفكار الخاصة بحسام حسن واضحة بمحاولة تجميع اللعب في ناحية، ونقل الكرة بسرعة للناحية الثانية".

بينما أكد ميدو على ضرورة وجود القتال والروح في الملعب كشرط أساسي للتواجد في التشكيل الأساسي.