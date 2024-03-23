عاجل
عاجل.. سفينة ترسل استغاثة بالقرب من المخا باليمن
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: بصمة حسام حسن كانت واضحة مع المنتخب أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب المصري خلال ودية نيوزيلندا، في المباراة التي شهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديد.

txt

ميدو يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن: "لازم تتحل"


وكانت مواجهة المنتخب المصري أمام نيوزيلاندا قد انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الدولي مصطفى محمد.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس: "عجبني المنتخب المصري إمبارح، اللاعيبة بتقاتل".
وتابع ميدو: "المنتخب المصري بعد الهدف ساب الاستحواذ ولعب على المرتدات بشكل كويس".

وأكمل: "هناك بعض الأفكار الخاصة بحسام حسن واضحة بمحاولة تجميع اللعب في ناحية، ونقل الكرة بسرعة للناحية الثانية".
بينما أكد ميدو على ضرورة وجود القتال والروح في الملعب كشرط أساسي للتواجد في التشكيل الأساسي.

مواد متعلقة

ميدو يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن: "لازم تتحل"

منتخب سيدات التنس بحصد لقب دورة الالعاب الأفريقية
الجريدة الورقية