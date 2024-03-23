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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن: "لازم تتحل"

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على الأزمة التي توجد بين محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي ومنتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفتي للفراعنة.

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وبدأ أزمة محمد صلاح وحسام حسن بعد الاختيارات التي اختارها المدير الفني للمنتخب المصري، ليخرج إبراهيم حسن، المدرب العام للفراعنة، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن عدم اختيار صلاح.
وأكد إبراهيم حسن أن عدم انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس جاء بناءًا على طلب اللاعب وناديه ليفربول.
وأبدى ميدو رأيه في أزمة الثنائي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، حيث كتب: ""الخطوة الجاية لازم أزمة محمد صلاح مع الجهاز تتحل".
وتابع: "هذه الأزمة لازم تتحل بذكاء بتدخل مسؤولين كبار، ماتسيبوش الموضوع ده لأصحاب اللقطة".

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