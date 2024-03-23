اشتباكات في انتخابات المحامين ونقابة الصحفيين تتدخل بعد الاعتداء على مصوريين

نشبت مشادة بين بعض المحامين المتوجهين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين، وصلت للاشتباك بالأيدي، وعند قيام عدد من الصحفيين بتصوير الحدث، تعدي عليهم المحامين وتحول إلى اشتباك، خارج مقر الانتخابات بشارع عبد الخالق ثروت.

تدخل عدد من أمن نقابة الصحفيين كما توجه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالزملاء الصحفيين إلي قسم شرطة قصر النيل، وعمل محضر بالواقعة.

وأعلنت نقابة المحامين أن غلق لجان التصويت في انتخابات النقابة العامة، سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً ولا يوجد فترة مسائية، وتبدأ عملية فرز الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.