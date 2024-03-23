منتخب سيدات التنس بحصد لقب دورة الالعاب الأفريقية

حصد منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات الميدالية الذهبية ولقب منافسات الفرق بدورة الالعاب الأفريقية المقامة حاليا فى غانا.

تمكن منتخب سيدات الذهب المكون من ساندرا سمير ولميس الحسين وميرنا رفعت وتحت قيادة المدربة علا ابو ذكرى من التغلب فى المباراة النهائية على نظيره نيجيريا لتحقق السيدات الميدالية الذهبية الثانية للتنس فى دورة الالعاب الأفريقية .

وسبق للثنائى ساندرا سمير وميرنا رفعت الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات زوجى السيدات فيما حققت لميس الحسين فضية الفردى.

وكان منتخب مصر الوطنى للتنس قد نجخ فى الوصول الى نهائى منافسات اللعبة البيضاء بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى غانا.

وتمكن فراعنة رجال التنس من حجز مقعد فى المباراة النهائية بعد التغلب على زيمبابوى فى المربع الذهبى بنتيجة 2 / 0 لينتظر فريقنا الفائز من مباراة تونس وكوت ديفوار.

ونجح فريق السيدات فى التغلب على المغرب بنتيجة 2 / 0 ايضا ليتأهل منتخبنا الوطنى رجال وسيدات الى النهائى وبجدارة وينتظر فريقنا للسيدات الفائز من نيجيريا وكينيا لمواجهته فى النهائى.

يترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يقود منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

يضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.