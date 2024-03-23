قرار قضائي جديد بشأن مرتضي منصور

قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الطعنين المقدمين من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، ضد الحكمين الصادرين ضده في قضيتي سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.

قرار قضائي جديد بشأن طعني مرتضي منصور في قضايا سب وقذف محمود الخطيب

وكان منصور قد طعن على حكمين سابقين بحبسه، أحدهما سنة مع الإيقاف لكبر سنه، والآخر شهرًا، بتهمة سب وقذف الخطيب.

وفي سياق آخر، حجزت محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من: ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي عبدالناصر زيدان، وأحمد شوبير.. وغيرهم، بتهمة السب والقذف- إلى جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

محاكمة 35 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في المقطم

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب ، بمحكمة جنايات أمن الدولة ،تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في المقطم، إلى جلسة 20 مايو المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

كانت النيابة أحالت القضية المقيدة برقم 1677 جنايات المقطم وتحمل رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدولة الى محكمة الجنايات وجاء في نص أمر الإحالة تولى المتهم الأول وأسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونص إلى أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما اشتركوا جميعا في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمس الأمن القومى، ومن بين الاتهامات المنسوبة اليهم غسل الأموال عن طريق شركات دعاية بهدف تمويل العمليات الإرهابية.