عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيل عصابي بالسجن عامين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس.

السجن عامين لـ 4 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

وأحالت النيابة 4 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وانتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

تم ضبط المتهمين، المقيمون بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار، كما تم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، إلى أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سقوط سقف شقة في أوسيم.. وإصابة 5 أطفال بينهم طفلتان رضيعتان توأم |التفاصيل

كما تعرض 5 أطفال للاصابة ، بينهم طفلتان رضيعتان توأم، اليوم السبت، إثر سقوط سقف منزل شقتهم في أوسيم شمال الجيزة،وتوالت النيابة التحقيق .

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين الـ5 وهم الطفلتان التوأم «آية»، و«مكة»، وأختهما «شروق»، 11 عامًا، والطفلتان منة مصطفى، وأختها «حبيبة»، هما 6 سنوات، لأقرب مستشفى

وتبينّ أن الأطفال الـ5، أصيبوا بكسر في الجمجمة، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.

بإخطار النيابة العامة، طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير وافِ بها، فضلًا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء والدا الأطفال لسماع إفادتهم.