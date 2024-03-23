منتخب السعودية يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة طاجيكستان

يواصل منتخب السعودية استعداداته لمواجهة نظيره الطاجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأدى الأخضر السعودية تدريبات متنوعة خلال المران الجماعي احيث قسم "روبرتو مانشيني" لاعبي المنتخب إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب طاجيكستان.

وخصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "ملاعب أكاديمية مهد" بتمارين الإحماء ثم تمارين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

كما انتظم اللاعب "محمد آل فتيل" في معسكر الأخضر مساء اليوم وشارك في الحصة التدريبية.

ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة التاسعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.