انخفاض عدد المواليد فى قنا خلال شهري يناير وفبراير

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن معدل المواليد انخفض خلال شهرى يناير وفبراير 2024 بالمقارنة باعداد المواليد خلال شهرى يناير وفبراير 2023، بعدد 1070 مولود.

وأضاف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بان إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة.

وعرضت الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة مقترح تنفيذ قوافل لتنمية الاسرة القنائية، والذى يشمل تقديم خدمات ذات جودة للسيدات، على مرحلتين تشمل الاعداد والحشد بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والرائدات الريفيات وفرق الوحدات الصحية بالأماكن المستهدفة.

مشيرة إلي ان قوافل تنظيم الاسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات ومتابعتها فى حالة الاحتياج، بالاضافة إلى اقامة ندوات ومعارض لتمكين المراة اقتصاديا وذلك للاستفادة القصوى للسيدات.

ثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والانشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الاسرة.

وحث المحافظ، على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى قنا تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وعقد المحافظ، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة ملف تنظيم الاسرة بالمحافظة.