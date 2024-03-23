تركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية للوجه والفكين لخدمة المنتفعين بالتأمين الشامل بالأقصر

تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان ، والذي يحتفل به العالم في 20 مارس من كل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عن استقبال أحدث جهاز أشعة مقطعية للوجه والفكين؛ تيسيرًا علي منتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة، بمجمع الأقصر الدولي، جهاز الأشعة المقطعية ثلاثي الأبعاد CBCT

علما بان جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد CBCT يشمل جهاز بانوراما وجهاز أشعة سيفالومتري جانبي وجهاز أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، ومن خلاله يتم تصوير مفصل الفك والأنسجة المحيطة به، وهو طفرة في علاج العصب بالنسبة لطريقة التقييم السابقة بالأشعة الصغيرة العادية،

كما يقدم الجهاز دور رئيسي في عمليات زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض أثناء الزرع وتصوير الجيوب الأنفية وبيان حالة بطانة الجيب الأنفي بدقة بالاضافه الي دوره الحيوي في الجراحات الدقيقة الحرجة والتجميلية لتلك المنطقة بالوجه.

ويهدف الجهاز إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية والعلاجية ومنها تقديم خدمات الفم والاسنان وجراحات الوجه والفكين باعلي جودة عالمية

كما تعد خدمة التصوير الاشعاعي ثلاثي الابعاد باستخدام جهاز CBCT المطور هي الأولي من نوعها تحت مظلة خدمات التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والتي كان يستلزم الأمر سابقا عناء السفر

للمحافظات القريبة.

ويشار إلى أن احتفال الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر باليوم العالمي لصحة الفم والاسنان من خلال معظم المنشآت الصحية لتقديم حملات توعية مكثفة عن أهم مخاطر عدم العناية بصحة الاسنان بالإضافة إلي طرق الوقاية وخاصة للاطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك تحت رعاية الإدارة العامة للاسنان بالهيئة العامة وقيادة دكتور " احمد خاطر" مسؤول قسم الاسنان بفرع الأقصر.

كما قدمت ايضا عدد من حملات التوعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للمبادرات والتوعية ورعاية أحدي الشركات المتخصصة في دعم التوعية المجتمعية لامراض الفم والاسنان والعناية بها.