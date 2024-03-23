موعد ومقار انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة الإسكندرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، موعد ومقار التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، والتي حدد لها يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على ان يتم اختبار الأطفال المشتركين من روضات إدارات: (المنتزه وشرق ووسط) بمبنى بيت شباب الازهر بسموحة، واختبار الأطفال المشتركين من روضات إدارات: (غرب والعامرية) بمعهد الإمام الشافعي الابتدائي، وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة ٩ صباحًا.

وأفادت نعمة علام، مدير رياض الأطفال، أنه على كل ولي أمر إحضار صورة معتمده طبق الأصل لشهادة ميلاد الطفل، مع إرفاق نموذج التقييم المرسل له مسبقًا من معهده، وعليه صورة شخصية معتمدة من معهد الطفل.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الشيخ محروس شرف، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة بقسميها العربي واللغات.