مسلسل 2024| مواعيد عرض الحلقة الأولى وقنوات العرض

أيام قليلة تفصلنا عن الحلقة الأولى من مسلسل “2024” للفنانة نادين نسيب نجيم، والمقرر عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الجاري.

موعد عرض مسلسل 2024 نادين نسيب نجيم

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى في 16 من رمضان على قناة mbc مصر و mbc دراما وقناة mtv اللبنانية، ويُعرض علىmbc مصر في الساعة الواحدة صباحًا.

تتناول حلقات مسلسل 2024 الـ 15 الأحداث التي عاشتها نادين خلال الأعوام الأربعة والتحديات التي عاشتها بعد نجاح قضيتها في الجزء الأول والقضاء على المتهم الريس صافي، والتي كانت تدور أحداثه حول الحرب الحكومة اللبانية مع تجار المخدرات أبرزهم المعلم صافي الذي قام بدوره قصي خولي وورثها من أبيه وجده.

يظهر ابن عم المعلم صافي خلا أحداث 2024 لينتقم من نادين بعد قتلها له في الجزء الأول، وتواجه عدد أكبر من المصاعب والمخاوف بسبب عملها وترقبها لرجال خارج القانون.

ويقف مع نادين نجيم في أحداث “2024” للمرة الأولى مع محمد الأحمد بجانب "كارمن لبس، طوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمرسيناريو وحوار بلال شحادات .

أحداث مسلسل 2024 وأبطاله

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.