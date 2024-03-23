حسام حسن يكشف سر فوز منتخب مصر على نيوزيلندا جاهزية الفراعنة للنهائي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سعيد بالفوز الذي تحقق أمام نيوزيلندا و إسعاد الجماهير التي كانت حاضرة في حفل افتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية وافتتاح بطولة كأس مصر ، وأنه بشكر الدولة المصرية على هذا الصرح والاستاد العظيم الذي يشرف الكرة المصرية .

أضاف حسام حسن أنه تمسك بالمشاركة في البطولة الحالية على الرغم من توليه المهمة قبلها بفترة قصيرة والهدف كان الاستعداد لمباريات شهر يونيو أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، و أيضا الانسجام وتعود اللاعبين على طرق اللعب ، مؤكدا أن مباراة نيوزيلندا كانت تجربة قوية حيث أن نيوزيلندا منتخب قوي و منظم ويلعب كرة أوروبية و يمتلك لاعبيه قدرات بدنية عالية ، ولكن لاعبو المنتخب كانوا رجال و ظهروا بمستوى جيد و نجحوا في تحقيق الفوز ، على الرغم من الفترة القصيرة لي مع اللاعبين في أول معسكر لي والقادم سيكون افضل .

وجه المدير الفني للمنتخب الشكر لجميع اللاعبين علي روحهم خلال اللقاء بداية من الاحتياطيين أو من كانوا خارج القائمة و الالتزام من اللاعبين الكبار المتواجدين علي الدكة وهذه هي الروح المطلوبة وأن الفوز يأتي من غرفة الملابس و الروح الموجودة بها .

اضاف حسام حسن أن مباراة النهائي ستكون قوية وصعبة وينتظر الفائز من منتخبي تونس و كرواتيا وبدأ التجهيز من الآن للمباراة النهائية ويلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج ايجابية.

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.