جهاد عبد المنعم يكتب: في مسلسل حق عرب شخصية حنان الغرباوي تضع النجمة المتألقة دينا فؤاد في مقدمة البطولات النسائية والأعلى متابعة في رمضان

الجاذبية لا تباع ولا تشتري هي منحة من الله لمن يستحقها وهي نور في الوجه والعقل لاينطفئ بريقه وتبقي جاذبية الروح لها اطلالة وحضور يبهر العيون والعقول ويملك القلوب فما بالك لو امتزجت جاذبية الروح بسحر وجمال حقيقي في الوجه والجسد وكل الملامح بكل تأكيد ستملأ الدنيا بهجة وحضورًا طاغيا هذه هي صفات النجمة دينا فؤاد التي تملك القلوب وتجذب العقول وتترقبها العيون في كل مشهد علي الشاشة و التي استحوذت علي اهتمام وحب ومتابعة المشاهدين وترقب لأحداث مسلسل حق عرب الذي يشهد في كل حلقة من حلقاته مباراة جميلة في الاداء المبهر بين دينا فؤاد وأحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة.



ورغم روعة وتسلسل الاحداث التي تتناول بشكل جديد اسطورة اوديب ملكا الذي كتبها شكسبير الا أن استمتاع الناس بمشاهد التمثيل الراقي السهل الممتنع للنجمة الجميلة دينا فؤاد في دور حنان جاء نتيجة إتقانها وفهمها العميق لابعاد الشخصية المركبة فهي فتاة جميلة جدا فقيرة جدا تحب عرب جدا ولا تتصور حياتها بدونه تواجه ضغوطًا كبيرة من زوجة أبيها وفاء مكي وضغوط الفقر ومتطلبات الحياة فتضطر لمجاراة زوجة ابيها التي تقنعها ان تعمل عمليات خاطفة حيث تغري اصحاب السيارات الفارهة وتفاجئهم وتسرق موبايلاتهم وتفر هاربة وإذا لحقها صاحب السيارة تدعي انه يتحرش بها المهم ان تحصل على المال دون ان يلمسها وهذه معادلة معقدة جدا وفي نفس الوقت لا بد ان تظل في نظر الجيران والمنطقة الشعبية المغربلين التي تعيش فيها فتاة شريفة طيبة السمعة وأيضا تحفظ هيبة حبيبها سيد الحته عرب او أحمد العوضي. كل هذا التعقيد في الشخصية تجسده دينا فؤاد بعينيها وملامح وتعبيرات وجهها الجميل ببساطة وفهم مما يجعلها تصل الي قلب المشاهد بسهولة ومن ابرز مشاهد المسلسل في الحلقة رقم 12 عندما انتظرت حبيبها على السلم جالسة باكية تقنعه انها لا يمكن ان تعيش من غيره وأنها حاولت الانتحار لانه صدق كلام الناس وتخلي عنها ولكن عندما قال لها انه سيتزوجها تبدلت ملامحها ورأينا قدرة فائقة على التمثيل وابهرتنا دينًا فؤاد بهذا المشهد الذي يدرس فعلا حيث التحول من قمة الحزن والبؤس والخوف الي قمة الفرح والسعادة والنشوة في ابداع تمثيلي لا يخرج الا من فنانة حقيقية مثقفة تمتلك أدواتها الفنية ولديها ثقة كبيرة في قدراتها مثلما قال الفنان العالمي شارلي شابلن.



لا بد ان يكون الفنان أو الانسان عموما واثقًا من نفسه هذا هو سر النجاح وفي كل الظروف لا بد من الحماس وهذا هو سر تألق دينا فؤاد في معظم أدوارها ولكنها في دور حنان هذه الشخصية المعقدة الصعبة جدا استطاعت بكل ثقة وبكل بساطة ان تبهر المشاهد والنقاد وتستحوذ على حب واهتمام وانتظار كل الناس حتي انك تتابع المسلسل تتنظر في لهفة مشاهد حنان او دينا فؤاد.

ايضا مشهد مواجهة عرب عندما علم بحقيقة امرها ومشهد محاولة الانتحار ومشهد لقاء غرب في المستشفى كل مشاهد حنان الغرباوي في احداث المسلسل برعت في تجسيدها دينا فؤاد بتمكن يضعها في مصاف النجمات التي لا تتكرر.



وشخصية حنان الغرباوي التي تجسدها ببراعة النجمة دينا فؤاد شخصية مركبة وتتضمن تحولات درامية مدهشة ومربكة لولا تمكن دينا وامساكها بالشخصية بكل تفاصيلها واعتقد انها فتح انطلاقة لنجمة عملاقة أسمها دينا فؤاد.