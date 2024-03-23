محمد معروف حكما لمباراة كرواتيا وتونس

تم اختيار الحكم الدولي المصري محمد معروف لقيادة مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.