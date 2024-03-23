غضب بين مشجعي برشلونة بسبب اسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان

سيكون العالم كله مساء ١٦ أبريل المقبل على موعد مع لقاء العودة لمباراة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا بين برشلونة الأسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي في واحدة من اقوى مواجهات هذا الدور في البطولة الأكبر في القارة الأوربية.

ومع ارتفاع حدة المنافسة بين طرفي المباراة و الرهان على الوصول إلى الدور نصف النهائي فأن كل التوقعات تتجه إلى امتلاء مدرجات الملعب الأوليمبي بمدينة برشلونة بجماهير البارسا المتعطشة للعودة مجددا الى منصة التتويج في دوري الأبطال الذي غاب برشلونة عن تحقيقه منذ عام ٢٠١٥ .

ومع هذا الزخم الجماهيري المتوقع برز خلال الأيام القليلة الماضية اعتراضات من جانب جماهير برشلونة على اسعار المواجهة مع باريس سان جيرمان حيث اعترضت الجماهير الكاتالونية على الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباراة مقارنة بتذاكر المباريات الهامة للبارسا وآخرها على سبيل المثال مباراة برشلونة مع نابولي في بطولة دوري الأبطال.

وقال ألبرت يارازا رئيس رابطة مشجعي برشلونة في تصريحات لصحيفة سبورت الكاتالونية ان اسعار تذاكر مباراة برشلونة مع باريس سان جيرمان قفزت قفزة فلكية حيث بلغت اسعار التذاكر المتاحة حاليا للجمهور ٢٣٠ يورو بينما نفذت خلال ساعات التذاكر الارخص والتي تم طرحها بسعر ١٧٤ يورو والتي تم تقديمها بشكل مخفض .

وأضاف رئيس رابطة مشجعي برشلونة : التذاكر أسعارها ارتفعت بشكل جنوني مقارنة بسعر تذكرة المباراة امام نابولي في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا وايضا لم يتم تطبيق اي خصومات على التذاكر لمشجعي الفريق في حين في مباراة نابولي تم تطبيق خصم يصل إلى ٥٠ % على بعض التذاكر لرابطة المشجعين .

واختتم ألبرت يازارا تصريحاته قائلا: اعتقد ان سبب ارتفاع أسعار التذاكر هو السائحين الذين يحضرون مباراة واحدة في زيارة سياحية لمدينة برشلونة ويدفعون ٣٠٠ يورو مقابل تذكرة المباراة و تيشيرت الفريق فإذا كان المسئولين مهتمين بحلب أموال من تواجد السائحين في مدرجات الملعب فإن هذا سينعكس بالسلب على لاعبي البارسا نظرا لغياب الجماهير المتحمسة التي تحفزهم لتحقيق الفوز .

يذكر ان لقاء الذهاب سيجرى يوم ١٠ أبريل على ملعب حديقة الأمراء بمدينة باريس