إزالة 50 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري، مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.

‎خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الري والزراعة والطرق، من إزالة عدد 50 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني سواء حديث أو أدوار عليا من بينها فك عدد 10 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء وقرى مركز ومدينة الفيوم.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية بعزبة البري التابعة لقرية الناصرية على مساحة 20 قيراطا من الأراضي الزراعية، ووقف شدات خشبية بناحية شوارع المحمدية ووادي الريان وعزبة العرب بزاوية الكرادسة ودار الرماد والسواقي وخلف الشئون الاجتماعية بحي غرب الفيوم، بالإضافة إلى إزالة تشوين لمواد البناء بمنشأة عبدالله ومصادرة جرار محمل بالطوب الأبيض، فضلا عن إزالة كافيه على الأراضي الزراعية بشارع مدرسة الزراعة بنطاق حي شرق الفيوم، وتمت مصادرة محتوياته.

وأضاف رئيس المركز أن التعديات عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية وشدات خشبية، بزمام قرى منشأة عبدالله وزاوية الكرادسة وعزبة العرب وباغوص ودسيا وبني صالح وسيلا، بالإضافة إلى إزالة حالات أخرى عبارة عن أعمدة وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، بزمام حي الجون وشارع وادي الريان وبالطريق الدائري وحي شرق الفيوم.