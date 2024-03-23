الشباب والرياضة بالفيوم تنظم ندوات إرشادية حول تطوير الأداء

قامت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، بتنفيذ عددًا من الندوات التوعوية لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية الشباب والطلائع بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.

خلال ذلك نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية بعنوان تطوير الأداء لمسئولي برلمان الطلائع والشباب بالمديرية والإدارات الفرعية ومسئولي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب علي مستوى المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعوية، تحت إشراف الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وذلك لرفع كفاءة العاملين ومواكبة جميع التطورات والتغيرات المجتمعية، وذلك بالقاعه الملحقة بديوان عام المديرية، وبمشاركة عدد 30 عضو من مسئولي الشعب البرلمانية.

وحاضر خلال الندوات جمال عبدالناصر مدرب بوزارة الشباب والرياضة وتحدث عن التنمية السياسية والتعريف بالنماذج البرلمانية لبرلمان الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ والتعريف والاختصاصات والأدوار واللجان واللوائح المنظمة بالعمل داخل النماذج، وكيفية فتح قنوات مع السادة التنفيذيين والنواب والمساهمة في التدريب والممارسة الميدانية في العمل البرلماني.

وتحدث خالد علي مدرب بوزارة الشباب والرياضة حول مناقشة المهارات الحياتية، والتي تشمل مهارات التواصل الفعال والتفكير التصميمي والإبداعية، وكيفية إدارة العمل الجماعي وكيفية تنظيم الوقت ومهارات الدعم النفسي وتدريب مجموعات العمل، فيما تحدث عمرو الغزالي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية عن كيفية إعداد التقارير وتوثيق الحدث وعمل ملفات لكل برنامج وتم التفاعل بين المدربين ونواب الشعب، وذلك تحت إشراف المهندس أسامه الجيزاوي وكيل المديرية لشئون الشباب.

دورات تدريبية حول التطوع الرقمي لشباب الأندية الرياضية بالفيوم

وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم عدد من الدورات التدريبية حول التطوع الرقمي لشباب أندية التطوع بمراكز شباب سنورس ثان ومركز شباب ترسا، وذلك لإعداد وتدريب أعضاء أندية التطوع علي الوسائل والبرامج الحديثة في العمل التطوعى، وتعريف الشباب بتطور وسائل التواصل للعمل التطوعى المعتاد إلي الأعمال التطوعية الرقمية الحديثة.

وتناولت التدريبات محاور التعريف بالتطوع الرقمي وربطه بالثقافة الرقمية واستخداماتها في تنمية العمل التطوعى وأهميته وأشكاله، وتطور الثقافة الاتصالية وكذلك البيئة الرقمية، وتطور الدعاية للأعمال التطوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة التى تستهدف أعداد كبيرة من المتطوعين ودور مراكز الشباب تعظيم دور المتطوعين، وذلك تحت إشراف المهندس احمد عبد المطلب منسق أندية التطوع بالمديرية.