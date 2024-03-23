حضور كثيف لمحامين البحيرة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات

تشهد مقرات نقابة المحامين الفرعية في محافظة البحيرة، اليوم السبت، إقبالا كثيفًا مع بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين 2024، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي حيث تشرف على الانتخابات أعضاء النيابة الادارية ويصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحً و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

‏‎ ويختار المحامون نقيبا عاما واحدا و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.

والجدير بالذكر أن اللجان بالبحيرة موزعة على ١٤مركز انتخابي بنقابتي إيتاي البارود جنوب البحيرة ودمنهور شمال البحيرة موزعين على ١٧ لجنة انتخابية. وأشار حمدى ابومندور عضو مجلس نقابة جنوب دمنهورأن الانتخابات تجرى بأجواء هادئة وأقبال متزايد حيث تشهد محكمة الدلنجات إقبالا كثيف