الكوربيه يكشف إيجابيات تحويل الأموال الساخنة إلى استثمارات مباشرة يحمي الاقتصاد من الأزمات

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية:..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. للمرة الثانية... تحويل الأموال الساخنة إلى استثمارات مباشرة يحمي الاقتصاد من الأزمات

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... ضوابط شغل وظائف الوحدات البحثية بشركات السمسرة...حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمن القرار3 شروط، إذ ألزم القرار شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية بأن يتضمن هيكلها الوظيفي مدير وحدة بحثية ومحلل مالي ومحلل فني.

كما تضمن أيضا القرار الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الواردة بالقرار والتي منها أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة ومتمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عالي مناسب حدد القرار ثلاث شروط لشغل الوظائف المشارإليها وهي توافر عدد من سنوات الخبرة، واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، واجتياز الالمقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة في هذا الشأن.

يأتي صدور القرار استكمالا لجهود الهيئة في تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال والحفاظ على حقوق المتعاملين من خلال التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... "اي فاينانس" تغزو سوق المدفوعات الالكترونية غير الحكومية بالاستحواذ على شركات...حيث تعتزم شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الفترة القادمة اقتحام سوق المدفوعات الالكترونية غير الحكومية من خلال الاستحواذ على شركتين أو أكثر من الشركات العاملة فى قطاع المدفوعات والتي تمتلك حصة سوقية بالفعل من سوق المدفوعات.

تهدف الشركة لتحقيق قيمة مضافة من خلال الشراكة مع تلك الشركات عبر اتاحة خدماتها الحصرية علي شبكات المدفوعات الخاصة بتلك الشركات والاستفادة من البنية التحتية القوية لمجموعة إي فاينانس وشركاتها التابعة.

كما تركز الشركة ايضا على الاستثمار فى مجال تأمين المعلومات وتوفير تلك الخدمات لجميع عملائها وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لعملائها المميزين في تحقيق قيم مضافة.

قال ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أنه يتم التركيز على توفير خدمات البنية التحتية التكنولوجية للبنوك الرقمية التي قام المركزي مؤخراً بإصدار قواعدها وكذلك البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات تكنولوجيا متقدمة لعملائها.

استطاعت الشركة تحقيق مستويات اداء غير مسبوقة، حيث قفزت الايرادات إلى ما يقرب من 3.9 مليار جنيه بصعود بلغ 48% وقفز صافي الربح المعدل إلى ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه أي بزيادة 61% مما يعني تحقيق هوامش صافي ربح قياسية تجاوزت 39% وذلك بفضل السيطرة على التكاليف بالرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته التضخم خلال العام 2023، والتحديات الاقتصادية، وبدأت القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة في تحقيق عوائد قياسية للمجموعة وفي مقدمتها السياحة والحوسبة السحابية والزراعة، والحلول الضريبية.

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تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... قنبلة موقوتة في المادة الخامسة من قرار مدة الترخيص وشروط تجديده للوظائف الرئيسية

علمت "الوفد" أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يجهز لعقد اجتماع مع الرقابة المالية لمناقشة بعض البنود الخاصة بالقرار رقم 2 لســــــــــنة2024، والتي تسببت في حالة استياء وتذمر بين الأعضاء المنتدبين بشركات السمسرة.

القرار يتضمن 12 مادة، من ضمن هذه المواد المادة الخامسة والخاصة بمدة الترخيص وشروط تجديده، حيث تشمل المادة على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويشترط الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما تتضمن المادة اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، كما أن يقترن قرار التجديد إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهني المستمر، والمتمثلة في الحصول على عدد ساعات للتعليم المهني المستمر في المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة.

قال المتضررون من السماسرة والشركات العاملة أن البند مخالفا طبقا للقاعدة الفقهية الدستورية التي تشير إلى ان "الترخيص للشركة أو للأفراد الممثلين بها يعطى مرة واحدة فقط عند التقدم لأول مرة ، أما التجديد فهو مستمر تلقائي أو وفق شروط استمرار الترخيص والتجديد ولا ينطبق عليه تلك الشروط كما لو كان جديد"....أضاف المتضررون أن البند يثير العديد من علامات الاستفهام حول مثل هذه الإصدارات، التي تمثل قنبلة موقوته ضد العديد من الشركات.

تساءل المتضررون من الشركات ...لماذا يتم خضوع الأعضاء المنتدبين إلى الاختبارات عند تجديد الترخيص، علما أنهم اجتازوا هذه الاختبارات مع أول ممارسة للرخصة، علما أن قرار منح الترخص لأول مرة الصادر قبل ذلك القرار رقم 114 لسنة 2018 الخاص بشروط الترخيص لشركات الاستشارات المالية ينص في ماته الخامسة على شروط استمرار الترخيص"..يحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري خلال لقائه مع الرقابة المالية على توضيح العديد من النقاط التي تثير العديد من علامات الاستفهام بين العاملين في سوق الأوراق المالية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 2لسنة ۲۰۲٤، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

كما يتضمن البرنامج... 82 شركة سمسرة على باب حماية المستثمر لطلب دعم جهاز"SMS"...حيث أرسلت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية خطابا إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التي لا تمتلك أجهزة تسجيل، وارسال رسائل للعملاء"SMS" .

أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية ، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن

قال عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشعبة أن الشركات التي لا تمتلك أجهزة تسجيل وارسال رسائل تصل إلى 82 شركة سمسرة.

أضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن هذه الشركات كانت تقوم بإرسال الرسائل للعملاء عبر شركات الاتصالات، إلا أنه بعد قرار الرقابة المالية يستوجب على هذه الشركات شراء أجهزة حديثة تصل تكلفة الجهاز إلى 3 ألاف دولار.

أشار"عبدالعزيز" إلى أنه تم التواصل مع المورد الرئيسي الذي بصدد الاتفاق مع الصندوق ليكون الاتفاق جماعيا بين الشركات والصندوق....طالبت الشركات المتضررة تحمل الصندوق التكلفة نيابة عن الشركات، إما بسداد المبالغ المستحقة مباشرة للشركات أو التعاقد مع الشركة المتخصصة نيابة عن الشركات......صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تأمين وتعويض المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المقيدة في البورصة.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى الصعود بقوة، في ظل مؤشرات الشراء التي ظهرت مؤخرا ، وذلك نتيجة لوصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 34000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، وذلك حال تجاوزه مستوى المقاومة 31000 نقطة، على أن تكون منطقة الدعم الرئيسية عند مستوي 29000 نقطة، ثم مستوي 27500 نقطة.