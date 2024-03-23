أحداث الحلقة لـ 12 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا عن ملخص أحداث الحلقة 12 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المذاعة خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

أفاد التقرير بأنّ الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، شهدت أمر حسن الصباح لأحد اتباعه بتنفيذ عملية اغتيال، وقبلها شم رائحة من النبات الذي يُذهب العقل ويجعل الشخص يرى أشياء غير موجودة في الحقيقة.

مسلسل حق عرب

أضاف أن الحلقة 12 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، شهدت قيام عبد ربه بإشعال النار في مجموعة من الملثمين، الذين أطلقوا عليهم النار أثناء تسليم الآثار وعندما حاول عرب إنقاذهم رفض عبد ربه.

وتابع بأن الحلقة 12 من مسلسل المعلم شهدت أحداثا مختلفة إذ بدأت الحلقة بتحريض عنتر على المعلم وطالب عصابته باعتراض طريقه أو قلب عربية السمك.