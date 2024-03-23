اقبال متوسط على التصويت في انتخابات المحامين بالإسماعيلية

وسط حالة من التنافس انطلقت انتخابات النقابة العامة للمحامين بالإسماعيلية، فى التاسعة صباحًا، بمقر نادى المحامين بإشراف المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

وشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى لبدء التصويت فيما تزايد الإقبال خلال ساعات الظهيرة ويتوقع أن تتزايد الاعداد قبيل ساعة الإفطار .



وقال إبراهيم عبد الرحيم نقيب محامين الإسماعيلية، أن الناخبون يدلون باصواتهم فى 7 لجان تضم بندر الإسماعيلية، أول الإسماعيلية، ثان الإسماعيلية، ثالث الإسماعيلية، مركز الإسماعيلية، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق، مضيفا أن عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3561 عضو يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة حتى الخامسة مساءا لتبدأ فور غلق اللجان أعمال الفرز ويختار الناخب نقيب عام واحد و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضو عن محاكم الاستئناف المختلفة.

وأوضح عبد الرحيم، أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية وفرت للمحامين الناخبين خدمة الاستعلام عن الأرقام الإنتخابية، لتسهيل الحصول على رقم اللجنة.

ويتوافد أعداد من داعمي المرشحين على نقابة المحامين منذ ساعات فتح صناديق الاقتراع.



يتنافس فى الانتخابات 15 مرشحا على مقعد النقيب و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و11 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، 16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، 10 على مقعد استئناف الإسماعلية، 1 على مقعد اسئناف بني سويف، 17 على مقعد استئناف أسيوط و7 على مقعد استئناف قنا.