السبت 23 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع الإلتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم جولات المتابعة لمواقف السيارات ومحطات الوقود ، للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بالمرور علي المواقف العمومية ومحطات الوقود؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق  تعريفة الأجرة الجديدة ، والتزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار المقررة ، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  في هذا الشأن .

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بالمرور والمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة علي جميع المواقف العمومية بنطاق المحافظة، ومحطات الوقود لضبط الأسعار، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع إدارات ، المرور ، والتموين ، ومباحث التموين ، إلى جانب المتابعة المستمرة بالمرور، على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز وإنتاجه ، وفقا للمواصفات المقررة ، بالإضافة، إلي تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين ، كما أوضح المحافظ بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، للعمل على مدار 24 ساعة ، لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 0862342200 - 0862320001 ، مشيراً المحافظ ، إلى أهمية التنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمراكز .

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