المنيا تتابع الإلتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم جولات المتابعة لمواقف السيارات ومحطات الوقود ، للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بالمرور علي المواقف العمومية ومحطات الوقود؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة ، والتزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار المقررة ، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بالمرور والمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة علي جميع المواقف العمومية بنطاق المحافظة، ومحطات الوقود لضبط الأسعار، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع إدارات ، المرور ، والتموين ، ومباحث التموين ، إلى جانب المتابعة المستمرة بالمرور، على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز وإنتاجه ، وفقا للمواصفات المقررة ، بالإضافة، إلي تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين ، كما أوضح المحافظ بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، للعمل على مدار 24 ساعة ، لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 0862342200 - 0862320001 ، مشيراً المحافظ ، إلى أهمية التنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمراكز .