السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

كله هياكل فراخ.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الدواجن البيضاء
الدواجن البيضاء

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت حالة من  التراجع النسبي في المزرعة والأسواق الشعبية، وفقاً للتعاملات الأخيرة في بورصة الدواجن والسوق المحلية.

سعر كرتونة البيض الأبيض، 155 جنيهًا للمستهلك، و150 جنيهًا في البورصة.

وفي هذا السياق ترصد «بوابة الوفد الإلكترونية» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت 23-3-2024، وفق آخر تحديثات لبورصة الدواجن الرئيسية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:
 

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أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تسجل أسعار الفراخ البيضاء في البورصة نحو 93 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها في المحال إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

بلغ سعر الفراخ البلدي، في البورصة نحو 115 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك يصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

انخفض سعر الدواجن الساسو، إلى 110 جنيهات في بورصة الدواجن، ويجري بيع الكيلو للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم 

بلغ سعر الفراخ البيضاء الأمهات نحو 85 جنيهًا للكيلو، في البورصة، و90 جنيهًا لدى التاجر.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأبيض، 155 جنيهًا للمستهلك، و150 جنيهًا في البورصة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر، 155 جنيهًا عند التاجر، و150 جنيهًا في البورصة.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي يصل إلى 160 جنيهًا في البورصة، و165 جنيهًا للمستهلك.

 

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