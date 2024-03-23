انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومستودعات الغاز بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومستودعات الغاز، وإلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وعدم تلاعب أصحابها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية أول أمس.

وكانت الإدارات التموينية قد توجهت للمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، قد اجتمعت مساء الخميس، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إرتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.





وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية إعتباراً من أمس الجمعة، على النحو التالي : البنزين 95 بـ 13.50 جنيه / لتر، البنزين 92 بـ 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 بـ 11 جنيه / لتر، السولار بـ 10 جنيه / لتر، غاز تموين السيارات بـ 6.50 جنيه/ م3، أسطوانة البوتاجاز بـ 100 جنيه.