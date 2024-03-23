إحالة المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركز كفر صقر

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، قد شكل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز كفر صقر؛ لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي: عدم حضور 3 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية أبو الشقوق التابعة للإدارة الزراعية بكفر صقر، وعدم تواجد 1 من العاملين بالجمعية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

ورصدت اللجان، عدم تواجد2 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية أبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذلك عدم حضور2 من العاملين بمدرسة أبو الشقوق الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر، و 8 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.