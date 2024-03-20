وزير داخلية النمسا: جرائم الإنترنت أحد أكبر تحديات أمننا

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الأربعاء أن جرائم الإنترنت تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه أمن النمسا، ويمكن أن تؤثر الجرائم الإلكترونية على أي شخص بغض النظر عن العمر أو التعليم أو المعرفة السابقة، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية هي المجال الأسرع نموا.

وقال وزير الداخلية النمساوي ـ في تصريحات له اليوم الأربعاء ـ إن المشهد الرقمي يتغير باستمرار ويجلب معه تحديات جديدة حيث تعد المرونة في مجال الأمن السيبراني أمرًا ضروريًا، ومن الضروري العمل المكثف من أجل ضمان أمن الشبكات وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى البحث والتطوير وتطبيق البنية التحتية الحيوية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني مع زيادة المبادرات مثل إنشاء مراكز تدريب على الجرائم السيبرانية وتوسيع التعاون التدريبي.

وكان وزير الداخلية قد دعا أمس خلال مؤتمر لدعم الأمن السيبراني في مدينة لينز النمساوية إلى زيادة التدابير في مكافحة العصابات السيبرانية النشطة دوليًا.

النمسا: اجتياح رفح مرفوض دوليا وإسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج ، أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوب غزة مرفوض دوليا، وأنه يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها بشكل نقدي ما إذا كان قد تم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقال الوزير النمساوي- في تصريح، اليوم، عقب مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل- إن الاجتماع بحث الحرب العدوانية الروسية والوضع غير المستقر في الشرق الأوسط وسياسة التوسع الأوروبي.

وأضاف الوزير، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية وأيضا على حماس.

وأكد ضرورة بدء مفاوضات الانضمام مع دول غرب البلقان في أسرع وقت ممكن على أن يناقش هذا الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن منطقة غرب البلقان ليست مجرد منطقة مجاورة بل هي الفناء الداخلي للاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإلا سنواجه مشروعات توسعية من روسيا أو الصين أو أي بلد آخر.

وفي سياق متصل أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن مدى القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات قد يصل لحد استخدام التجويع وهو ما يمثل جريمة حرب .

وأوضحت المفوضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أن المجاعة في قطاع غزة وشيكة ومتوقعة ويتعين على الجميع منعها.

إدخال 41 مصابا فلسطينيا و247 شاحنة مساعدات لغزة عبر ميناء رفح البري

دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الثلاثاء، 41 مصابا فلسطينيا (منهم 11 مريضا بالأورام)، و91 مرافقا لهم قادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، بأنه تم أيضا اليوم، عبور 300 من أصحاب الإقامات، و106 أشخاص يحملون جوازات مصرية، و114 آخرين يحملون جوازات أجنبية.

ولفت المصدر إلى أنه تم عبور 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، منها 72 شاحنة عن طريق ميناء رفح البري، و 175 شاحنة من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.