نقيب قراء القرآن الكريم: 50 قارئاً لصلاة التراويح بأكبر مساجد مصر

قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم إن شهر رمضان هذا العام يختلف عن العام السابق ففى العام الماضى أقامت وزارة الأوقاف وبقرار من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإقامة مقرأة للقرآن الكريم يشترك بها كبار القراء وتتم إقامتها يوم السبت من كل أسبوع يتم خلالها قراءة القرآن بعدة قراءات مختلفة، أما هذا العام ومع نقل صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين فقد تم اختيار 30 قارئا من أصحاب الأصوات الحسنة، كما تم اختيار عدد من القراء لصلاة التراويح بالتناوب بالمساجد الكبرى مثل مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب فمنذ أيام تكليف الشيخ عبد الوهاب وهدان المبتهل لصلاة التراويح بمدينتى ثم بعض الابتهالات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وأضاف «حشاد» أن النقابة رشحت 50 مقرئاً لتلاوة القرآن من خلال مسجد الحسين والمساجد الكبرى من مجمل عدد الأعضاء والبالغ عددهم 13 ألف شيخ والمختارين من أصحاب الأصوات الحسنة، ويتميز جميعهم بالدراية الكاملة بأحكام التجويد والترتيل، لأنهم يجتازون العديد من الاختبارات الخاصة بأحكام التلاوة، وتلك الخطوة لم تحدث من قبل وهى فرصة حتى يتسنى للمواطن أن يشاهد الشيخ الذى يتلو القرآن بعد أن كان يسمعه بالإذاعة فقط كما أن أصواتهم مميزة وستسعد جميع المصلين.

وأشار «حشاد» إلى أن النقابة تقوم خلال شهر رمضان باختيار أحد القراء ليقوم بتحفيظ القرآن الكريم للمواطنين وذلك بعد الانتهاء من صلاة الفجر ولمدة ساعة يومياً، حيث يجتمع المصلون بعد الصلاة لتعلم الحفظ والنطق الصحيح للآيات وفى نهاية شهر رمضان تقوم برصد مكافاة للقراء كنوع من الشكر والتقدير للقراء على تأدية واجبهم.