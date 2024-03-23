أزهر الشرقية يبدأ تصفيات مسابقة الأزهري الصغير

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منافسات مسابقة الأزهري الصغير انطلقت صباح اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣م بمقر ديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، والتي تأتي للعام السادس على التوالي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بحضور الدكتور أحمد صيام، والدكتورة شيماء حسين، أعضاء المكتب الفني لقطاع المعاهد وحاتم العدوي، عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وأكد أن المسابقة تستهدف أطفال الروضة بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية (العادية، والنموذجية، والخاصة) بالإدارات التعليمية كافة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف، واهتمامه بتلاميذ رياض الأطفال، وتنشئتهم التنشئة الصحيحة في هذه المرحلة العمرية المهمة (مرحلة رياض الأطفال) وهي تلك المرحلة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف، وتُنمى فيها المهارات العقلية والاجتماعية.

وذكر أن المسابقة يتنافس فيها قرابة 20000 تلميذ وتلميذة في حفظ " جزئي عم، وتبارك"، إلى جانب حفظ عشرة أحاديث نبوية شريفة.

وأكدت دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المنطقة تشهد الاختبارات هذا العام إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة لضمان الشفافية، على أن يتم تصعيد أفضل التلاميذ من كل إدارة تعليمية، بعدها تقوم لجان المنطقة طبقًا للضوابط الواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ بإختيار عشرة أطفال لتكريمهم بديوان عام المنطقة، ثم اختيار ثلاثة أطفال للمنافسة على مستوى الجمهورية.