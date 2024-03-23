السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بروكسي يفوز على أبوالمطامير استعداداً لعودة دوري المحترفين

فريق بروكسي
فريق بروكسي

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي بقيادة حامد عبد الجليل، استعداداته لعودة مباريات الدوري طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب نادي بروكسي ، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين، ويتضمن برنامج فريق بروكسي خوض عدد من المباريات الودية بدأها أمس بالفوز على فريق أبوالمطامير 4-1 .  

 

ومن المقرر أن يواجه فريق بروكسي نظيره القناة، والتي تقام على ملعب نادي القناة القديم، في الساعة الثالثة ونصف، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الصعود بدوري المحترفين .

 

ويحتل بروكسي المركز التاسع في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 32 نقطة .

 

المباريات المتبقية لكل فريق: 

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

حرس الحدود: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت

و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

 

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

 

  1. بتروجت برصيد 54 نقطة.
  2. غزل المحلة برصيد 44 نقطة.
  3. لافيينا برصيد 43 نقطة.
  4. وادي دجلة برصيد 43 نقطة.
  5. حرس الحدود برصيد 43 نقطة.
  6.  السكة الحديد برصيد 37 نقطة.
  7.  طنطا برصيد 35 نقطة.
  8.  راية برصيد 35 نقطة.
  9.  بروكسي برصيد 35 نقطة.
  10.  القناة برصيد 28 نقطة.

 

 

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