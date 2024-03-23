بروكسي يفوز على أبوالمطامير استعداداً لعودة دوري المحترفين
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي بقيادة حامد عبد الجليل، استعداداته لعودة مباريات الدوري طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب نادي بروكسي ، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين، ويتضمن برنامج فريق بروكسي خوض عدد من المباريات الودية بدأها أمس بالفوز على فريق أبوالمطامير 4-1 .
ومن المقرر أن يواجه فريق بروكسي نظيره القناة، والتي تقام على ملعب نادي القناة القديم، في الساعة الثالثة ونصف، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الصعود بدوري المحترفين .
ويحتل بروكسي المركز التاسع في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 32 نقطة .
المباريات المتبقية لكل فريق:
بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد
غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.
لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.
وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.
حرس الحدود: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.
السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت
و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .
ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:
- بتروجت برصيد 54 نقطة.
- غزل المحلة برصيد 44 نقطة.
- لافيينا برصيد 43 نقطة.
- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.
- حرس الحدود برصيد 43 نقطة.
- السكة الحديد برصيد 37 نقطة.
- طنطا برصيد 35 نقطة.
- راية برصيد 35 نقطة.
- بروكسي برصيد 35 نقطة.
- القناة برصيد 28 نقطة.