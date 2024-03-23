أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته

علق إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر والنادى الأهلى، لأول مرة عقب إصابته فى الكتف خلال مباراة الفراعنة مع نيوزيلندا، التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافست بطولة كأس العاصمة.

وعلق إمام عاشور رسالة عبر حسابه على إنستجرام وقال: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "شكرًا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد عليه شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر فى اللى جاى".

إمام عاشور

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف ، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمه.

وفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره نيوزيلندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة التى تقام في مصر بنسختها الأولى.