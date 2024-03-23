زخم وتنوع في الفعاليات الرمضانية لقصور الثقافة هذا الأسبوع

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 28 مارس، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالا بالشهر المعظم في قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

بالإضافة إلى استمرار الأنشطة المركزية في محافظات الأقصر، الفيوم، الإسماعيلية والبحيرة والدقهلية والمنيا، وأنشطة الهيئة بجميع المحافظات، وكذلك الأنشطة المقدمة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة مصرية، والبرنامج المعد للمناطق المطورة "بديل العشوائيات".

كما يشهد الأسبوع احتفالات فنية مميزة بمناسبة عيد الربيع، ويستمر مسرح السامر بالعجوزة في تقديم ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، إخراج الفنان القدير ياسر صادق، والمقرر أن يستمر عرضه لمدة أسبوعين، بينما يشهد مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة ختام عرض "قارب بلا صياد" للمخرج عمرو جلال.

وفي مجال السينما يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة والفقرات الفنية المتنوعة طوال الشهر مجانا للجمهور.

فيما يواصل المركز الثقافي بطنطا فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية للشباب.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات والأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها "الثقافة ودعم الهوية الوطنية، التراث والفلكلور المصري في رمضان، رمضان في السينما المصرية" وغيرها.

قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية ببورسعيد

من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" المختصة بالدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "مبادئ الفيلم التسجيلي" تناول خلالها المخرج عصام حلمي مفهوم الفيلم التسجيلي موضحا أنه يعتمد على رصد الواقع من خلال طرح موضوع جديد بوجهة نظر مختلفة وزاوية غير تقليدية.

كما قام بتعريف المتدربين بقواعد صناعة الفيلم التسجيلي ومراحله بدءا من اختيار الفكرة وحتى مرحلتي المونتاج والإخراج.

وخلال المحاضرة الثانية الخاصة بمبادئ التصوير السينمائي تناول خلالها مدير التصوير زايد نايف قواعد التصوير السينمائي وأساليب الإضاءة المختلفة باستخدام معدات متنوعة وإضاءة احترافية.

مؤكدا في ختام حديثه ضرورة التقاط مجموعة من اللقطات خلال تسجيل الحدث لتقديم عمل في تسلسل وتناغم.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "السيرك" لمناقشه أساليب التصوير والإخراج مع المتدربين.

وتقدم هيئة قصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة الثقافة السينمائية، وضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.