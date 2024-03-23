القناة يواصل استعداداته لعودة دوري المحترفين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة أحمد العجوز، تدريباته الجماعية الجادة والقوية، التي ينفذها طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب نادي القناة القديم، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

من المقرر أن يواجه فريق القناة نظيره بروكسي يوم الاثنين 15 إبريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض نادي القناة القديم، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

ويحتل فريق القناة المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين، وفشل القناة في تحقيق اي نقاط خلال الدور الثاني حيث خسر الفريق 5 مباريات و لم ييسجل حتي هدف واحد حتي الأن.

المباريات المتبقية لكل فريق:

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

حرس الحدود: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

وستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

ترتيب مجموعة الصعود بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

8- راية برصيد 32 نقطة.

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

10- القناة برصيد 28 نقطة.