الهلال السعودي يتحرك لضم لاعب فلامنجو البرازيلي

بدأ نادي الهلال السعودي لتحديد احتياجاته في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد التشوار مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق.

حيث أكدت صحيفة “bolavip”، أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، طلب من إدارة الأزرق برئاس فهد بن نافل، ضرورة التحرك من أجل التعاقد مع البرازيلي جيرسون سانتوس، لاعب فلامنجو البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، على أن الفريق السعودي يرغب في شراء الفترة المتبقية من عقد جيرسون والتي تستمر حتى ديسمبر 2027، مشيرة إلى أنه جاهز لدفع 15 مليون يورو إلى الفريق البرازيلي.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الشباب يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.